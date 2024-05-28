美聯爐主芝加哥白襪的表現爛到總教練也無法護航球員了，遭到金鶯4戰橫掃之後，總教練葛瑞福（Pedro Grifol）公開表示：「我們投手投得那麼辛苦，打線第8局之前沒有任何安打，我換上代打才改變這個局面（敲陽春炮）。其餘的人，不對，是絕大部分的人都他Ｘ的很平（flat），無法接受。我就只說這麼多，很平，如此而已。這是大聯盟比賽，你們得試著尊重它。」

白襪今年創下百年隊史最爛開季，最初15戰僅有2勝13負，總教練葛瑞福當時還和顏悅色地說：「放輕鬆打球，享受比賽，每個人不必把一切攬在自己肩上，我們應該做為整支團隊一起調整。」沒想到白襪球員很不給面子，繼續輸個不停，28日輸給藍鳥之後，戰績15勝40負成為全聯盟最快40敗的球隊。

總教練葛瑞福不忍了，疾言厲色地批評球員「很平」，對藍鳥賽後他再度表示：「我要強調我昨天講過的話，我認為我們很平，我的話就說到這。」

白襪為此進行閉門會議，捕手柯瑞李（Korey Lee）不同意教頭的批評，他解釋是對方投手表現很好，並不是白襪打者很差，「他顯然與我們有不同的感覺，他有權利發表自己的意見。」葛瑞福說：「這不是內訌，只是我們有不同的意見。我認為我們很平，他們不覺得自己很平，就這樣，我們還得出去打棒球。」