立法院院會今（28）日續審國會改革相關草案，在野黨力拚三讀，即使今日處理的條文藍白撤案、綠營仍要求表決綠營版本，國民黨立委陳玉珍批評，民進黨為反對而反對，拖延再生醫療法進度，民進黨立委群起攻之，回嗆不要臉，不要拿再生醫療法當你們的遮羞布。
國民黨立委陳玉珍說，民進黨每個條文都要反對表決，都要表決30分鐘，民進黨為反對而反對，浪費時間，影響再生醫療法通過的時間，拖延再生醫療法進度。
民進黨立委氣得跳腳，立委邱議瑩氣得回嗆，不要拿再生醫療法當你們的遮羞布、不要臉。民進黨團幹事長吳思瑤強調，本來是第一案，被國民黨變更議程。綠委沈伯洋也大聲怒吼，本來是第一案，被國民黨、民眾黨兩黨用掉，聲音大就可以造謠？繼續造謠啊！
民進黨立委洪申翰上前與陳玉珍理論，他拉高分貝喊，不要再廢話，國民黨拿再生醫療法消費，救人的法拿來消費，在程序委員會擋掉，都有記錄，有點羞恥心好不好 。
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