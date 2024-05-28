台積電今年以來股價已經大漲超過46%，將歷史新高價推進至878元，市場高度關注台積電能否一躍成為千金股，專家分析指出，台積電與輝達有可能出現市值比價效應，如果輝達能將股價維持在1000美元之上，台積電有望先後挑戰900及千元大關。

台積電今年初還在600元左右徘徊，但從2月起漲，在投資人驚呼聲之下，改寫保持25個月的688元歷史新高價，接著往上衝破700元大關，隨後又在5月初衝破800元，短短3個多月上漲超過46%，相當驚人。

台積電猛爆性的走勢，讓市場開始期待股價能挑戰千元，瑞銀、匯豐及花旗環球也在近期將台積電的目標價分別調高至1000、1025及1030元。外資持續看多也為台積電後市增添信心。

工商時報報導，第一金投顧董事長陳奕光分析指出，台積電與輝達也同樣發生市值比價效應，預估輝達股票分拆前若仍能維持1,000美元之上，則台積電有望先攻900元，推動加權指數上攻22,000點，並再戰千金。

輝達在上周宣布進行1拆10的股票分割計畫，預計6月初生效，未來股價將從目前的超過1千美元降至100美元左右，較為親民的價格可望吸引更多投資人入場，且顯示公司對未來前景樂觀。

台積電股價之所以能夠大漲，在於AI需求爆發及技術領先業界，讓蘋果、輝達及超微等大廠搶著合作，亮眼的財報表現也是台積電的底氣，今年第一季財報獲利年增近9%，每股盈餘EPS達8.7元，創下歷年同期新高。