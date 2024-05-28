台南市正副議長賄選案被起訴的10名被告，台南地方法院上個月29日全數判處無罪，台南地檢署本月15日收到判決書後，認定此一判決認事、用法有違誤及未洽之處，28日對此案10名被告均提起上訴。

檢方指出，一審認定判決書中編號35的通訊監察譯文，依卷存證據並未經檢察官陳報法院認可，依《通訊保障監察法》規定不得作為證據使用，但經詳閱卷證後，發現該通訊監察譯文內容，已經檢察官於2022年10月24日向台南地院陳報，並經法院於隔天認可，此部分原審的認定顯有違誤。

另外，一審認定犯罪事實有無的依據，多採用被告等人於審理中以證人身分的部分證述內容，替其他被告或被告自身涉案情節為有利的認定，完全置被告等人於調查及偵查中的供述或具結證述內容於不論，也未本於經驗或論理法則，斟酌全般情形，作合理比較，定其取捨，並於判決書詳細說明心證理由，實有判決理由不完備的違背法令情形。

檢方上訴還說，有關此案被告邱莉莉、林志展、郭再欽曾密集會面或電話聯絡，謀議採取賄選及恐嚇方式，以達邱莉莉當選議長的目的，並透過被告楊志強向方一峰行求賄賂，且由被告黃怡萍、林士傑參與妨害方一峰自由行使議長投票權等行為，以及被告郭再欽、邱莉莉、林志展、李文俊、黃麗招、黃怡萍共同對被告李鎮國、高玫仙行賄，分別涉犯行求賄絡及期約賄絡等罪嫌。

從各個被告在調查官詢問、偵查中檢察官訊問、具結證述及台南地院羈押庭與審理中的供述，或交互詰問時的證述內容可知，被告等人或位居要職、或久經社會歷練，對於可能於己不利的問題多會避重就輕，若認為係中性問題或非己所涉案情的問題，多半就會據實陳述；各被告於此案中本是為求在議長選舉中勝選而結盟，彼此間並無仇隙或恩怨，自無構陷他人的動機及必要，因此為求妥適、嚴謹地認事、用法，一審本應將眾人的調詢、偵訊及審理時的歷次筆錄內容，進行整合、勾稽比對，以求慎斷彼等間供述內容的真實性，並於判決理由中說明採取選擇的標準及理由。

檢方認為，一審不是不能逕以審判中的證詞，採為論證犯罪事實的依據，但仍應於判決中說明「認其證詞適合為待證事實的證明，先前於調查筆錄或偵查中的供述，即不具前述較可信的特別情況，以及證明犯罪事實存否的必要性」等理由，但一審不採被告等人於偵查中的供述或結證內容的理由，卻於判決中付之闕如，且有循環論證的謬誤。

另外，被告等人於偵查中的供述或具結證述內容，與一審所採認渠等於審理中的部分供述內容，已產生重大歧異而有就基本事實陳述不一致的情形，一審卻都沒有詳予審酌，即逕自對被告等人為有利的認定，原判決顯有判決理由不完備的違背法令情形。

檢方強調，已於上訴書中彙整比較被告等人於偵查中供述或具結證述內容，與他們在審理中的供述，且詳述一審判決就此案事實的認定，有何悖於經驗法則及論理法則之處，並提出此案判決書中編號35通訊監察譯文的法院認可函作為上訴理由，依法提起上訴，希望上訴審法院撤銷原判決，更為適當合法的判決。