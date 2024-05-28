日本防衛省統合幕僚監部（參謀本部）表示，27日偵獲一架中共「無偵10」（WL-10）無人機現跡東海上空，航空自衛隊F-15戰機立刻緊急起飛攔截。根據拍攝到的照片研判，疑似是首度在空中現蹤的大陸最新型「翼龍-10」無人機。

解放軍無人機現蹤東海上空。（翻攝自日本防衛省統合幕僚監部）

根據統合幕僚監部公布資料，27日上午，解放軍一架無人機「WL10」現蹤東海上空日本防空識別區，該架無人機自大陸朝東方飛行，改變航線後朝東北方向飛行，隨後沿原航線返回，朝大陸方向飛行。日本航空自衛隊戰機緊急升空因應，該架無人機未進入日本領空。

而日本所稱「WL-10」，從照片上看疑似為大陸「翼龍-10」無人機，即解放軍所稱「無偵-10」（WZ-10）高空高速無人攻擊機。

「無偵10」（WZ-10）是一種使用WP-11C噴射發動機的偵察與攻擊兩用大型無人機，由大陸的中國航空工業集團製造，2016年首度對外公開，2022年於珠海航展公布量產型。

「無偵10」最高飛行高度14500米、最大飛行速度650公里，最大航程4000公里，可掛載兩個副油箱，可飛行更遠的距離。武器系統方面，由於「無偵10」的雷達與光電系統十分先進，至少能使用7種精準彈藥，包括LS6100炸彈、BBM3 GPS炸彈、FT7炸彈、YJ9E輕型反艦飛彈。