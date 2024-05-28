不少人說去日本旅遊很好玩，但若是久居生活就截然不同，一名網友分享，他去日本東京念書，每個月都能遇到欺負外國人的日本人，像是不服務外國人辦學生車票、餐廳明明一堆空位卻不讓外國人入座等，讓他很傻眼，後來忍無可忍直接罵回去，對方反倒安靜了，貼文引起網友討論，不少曾在日本住過的人也爆共鳴。

一名網友在PTT上分享，他在日本東京念書，大概每個月都會遇到1到2名欺負外國人的日本人；他列舉親身遇到的案例，他拿著學生證要去日本車站辦學生票，對方卻說「我不會幫你們服務，請你們離開」，以及到餐廳吃飯，明明有許多空位，卻被告知沒有座位。

原PO表示，偶爾和外國朋友到餐廳吃飯，店員發現他們都是外國人，不少人會擺臉色、摔盤子，甚至還有遇過直接發出「嘖」聲音的，讓人超級傻眼，一開始遇到這樣的人，他們都不知道怎麼辦，後來忍不住直接罵回去，這些人反倒安靜了。但他強調，日本雖然有歧視外國人的人，但也有許多友好的人。

貼文引起網友討論，「不就常說日本人看觀光客，跟對在日外國人態度差很多」、「在日本工作過認同這篇」、「跟原PO有同樣感受，這次去東京也有看到日本人欺負拉丁臉孔的西方人」、「長居日本才會發現的真實情況」。