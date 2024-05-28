一名女子表示，和男友歡愉前都堅持先洗澡，但對方覺得很掃興，她開始懷疑是否自己太有潔癖，上網發文問網友愛愛前是否有洗澡的習慣，一票人紛紛直言，不洗澡就滾床單，會增加女性私密處感染的機率，可能會出現搔癢等狀況，情況嚴重還需要去看婦產科。

原PO近日於《Dcard》指出，和男友做愛前都會堅持先去洗澡，同時也會要求對方，但男友總以「想要體驗身體髒髒，沒洗澡愛愛的感覺」回絕，她向男友表示無法繼續，就會被說很掃興。

原PO表示，關於做愛前要不要洗澡的問題，她反覆想過很多次，懷疑是自己是否太有潔癖，上網詢問大家看法。

一票網友認為，不洗澡就滾床單，和潔癖沒有關係，一整天下來，男性的私密處多少會殘留髒污，加上女性私密處較敏感，此時做愛很容易細菌感染，一名女網友分享自身經驗說，她曾在雙方都沒洗澡的情況下做愛，事後私密處搔癢、泌尿道發炎，到婦產科就醫才痊癒，建議每次事前都要先清洗乾淨。