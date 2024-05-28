政府為健全房市，幫助房屋首購族群減輕買房負擔， 2023年推出新青安房貸政策，其優惠包括貸款額度提高、貸款年限延長等，吸引不少小資族、首購族進場。但日前就發生小資族聽信房仲的話，認為可以申請新青安，而買了一棟老屋，結果銀行核貸的成數未如預期，衍生了消費的糾紛。

消保官特別提醒消費者，簽訂購屋契約前，建議先向銀行諮詢貸款條件，若購屋附有附帶條件亦應一併載明於契約內容，以避免衍生紛爭。

地稅局的納保官也說明，土地及房屋所有權移轉，買賣雙方應向該局所屬分局申報土地移轉現值及辦理契稅申報，並於繳清土地增值稅及契稅後，才可以向地政機關辦理所有權移轉登記。如果嗣後發生消費糾紛、買賣不成時，在尚未向地政單位辦理產權移轉登記前，仍可由雙方協議解除買賣契約，共同申請撤回申報並退還已納稅款。

地稅局納保官強調，買賣土地及房屋時，依照稅法的規定，土地增值稅納稅義務人是賣方，契稅納稅義務人是買方。不管雙方私契如何訂定，例如轉嫁由買方支付土地增值稅等，都不會影響稅法上納稅義務人的認定。

也就是說，如果經雙方協議撤回土地現值申報或契稅申報，稅務局還是會將土地增值稅退還給賣方、將契稅退還給買方。