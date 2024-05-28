因此，美國總統下任參選人無論是拜登還是川普，都對中國大陸採取強硬的姿態，尤其在貿易這一方面，認為中國大陸賺取美國過多的錢，加收關稅就是美國對付中國大陸的其中之一手法。

經濟學家表示，對進口產品以及提供服務徵收的關稅，會使得進口商品更加昂貴，消費者就會被迫選擇較便宜的國內市場，在需求增加之下，也可能創造就業機會，這也是當權者所樂見的。

不過，部分專家卻認為，關稅干擾了市場自由供需原則。一般來說，關稅是政府的收入來源一部分，有可能出於民族主義或政治考量來徵收，以支持當地產品和選民。還有在關稅的保護下，國內產業可能缺乏創新能力，以及無法提高效率等。

從長遠角度來看，如果每個國家都利用徵收關稅來保護自己的市場，廣義來說幾乎沒有人會真正從中獲利，例如，物價可能會上漲，而東西的品質卻沒有相對來得好。

中美關稅大戰其實沒這麼單純，為什麼從中國大陸千里迢迢進口到美國的產品，有些甚至還會比美國國內製造的要便宜許多。經濟學家解釋，因為中國大陸在生產方面享有優勢，像是便宜的水電、勞工薪資低，還有規模經濟等。

鄧小平在1978年底喊出改革開放後，中國大陸就變成世界的工廠。美國政府認為，中國大陸採取不公平與非市場機制的作法，例如強行要求它國技術移轉，以及不當使用智財權等。

現在有如此多的西方企業都在中國大陸設廠，在有利可圖下，任何不利的情勢似乎都可以容忍。經過這40多年，中國大陸在各方面都已茁壯，並大到可以跟西方列強競爭。

為了抑制壯大的中國大陸，美國已開始全方面打擊，目前也就對多項產品加徵關稅，像是鋼鐵和鋁、半導體、電動車、電池、重要礦產、太陽能電池、船上到岸邊的起重機，以及醫療產品等戰略物資等。對於電動車等特定產品，關稅從25%大幅度提升到100%，太陽能電池也從原本25%增至50%。

經濟學者認為，任何形式的關稅都會影響自由貿易的進行。世貿組織（WTO）以及關稅暨貿易總協定（GATT）等國際貿易組織，都曾試著要降低關稅，促進世界貿易活動能健全地發展。

再者，美國也制定一系列的法規來防止中國大陸成長，近年來說有兩黨基建法（Bipartisan Infrastructure Law）、晶片法（CHIPS and Science Act）以及通膨降低法（Inflation Reduction Act）等，外界不禁要問非洲的肯亞有這些法律嗎？

分析師指出，美國政府要達成自己的目的，不惜破壞中國大陸的比較優勢（comparative advantage）。所謂的比較優勢，簡單來說是當某國生產部分產品時，較其它國花費較低的成本。

至於美國為何要選擇上述產品大加關稅，可以從戰略方面來看。就以汽車電池中的鋰來說，萬一中國大陸全面掌控這種關鍵金屬，就可以控制全球供應鏈以及經濟命脈。這些天然資源就像是未來的石油一樣，美國要確保自己也能自力更生，不依靠其它國家。

除了製造業，中國大陸企業現在也在不同領域展露創新的頭角，例如華為以及海爾等。作為回報，中國大陸日前也宣布，要對從美國進口的幾10億美元商品加徵關稅。

經濟學家表示，大國間相互競爭有很多種制衡方式，樹立貿易壁壘就像摘矮樹上豐碩的果實（low-lying fruit）一樣容易，但美國政府真的要如此做嗎，因為可能造成兩敗俱傷，進而影響到全球各國。