南電2023年合併營收422.52億元、年減34.64％，創歷史第三高，但毛利率、營益率驟降至19.35％、14.98％，稅後淨利58.16億元、年減達70.04％，每股盈餘（EPS）9元，均創近3年低。

南電董事長吳嘉昭表示，去年地緣政治加劇總體經濟不確定性，各國透過升息對抗通膨導致經濟快速降溫，加上疫後遠距商務、居家娛樂等電子產品需求大減，消費性電子廠商為去化庫存下單力道急遽縮減，導致同業競價搶單情況嚴重，營運績效大受影響。

由於PC需求不佳、網通產品持續庫存調整，南電2024年首季合併營收71億元，季減23.74％、年減達43.56％，為近5季低。加上適逢農曆春節及折舊費用增加，使營運由盈轉虧，稅後虧損1.52億元、每股虧損0.24元，為19季來首見虧損、雙創近5年低。

吳嘉昭表示，南電深耕高階IC載板市場，並攜手客戶推出新世代高階網通、AI及高速運算（HPC）晶片應用載板，減緩PC、手機等消費性電子產品需求驟減影響，並利用淡季整理整頓工廠，持續推動數位優化、提高生產效率，以維持公司獲利及競爭力。

展望後市，吳嘉昭指出，隨著通膨逐漸趨緩，各國放慢升息腳步，消費電子庫存去化已接近尾聲，在總體經濟改善、廠商回補庫存、新世代產品陸續推出等助益下，預期多數半導體廠商營運可望在首季落底，第二季起開始回溫、下半年重返成長軌道。

吳嘉昭表示，南電今年除依計畫爭取雲端AI、AI PC及高階網通應用等產品商機外，並將增聘更多研發、製程改善及AI等專業人才，持續精進生產技術、優化製程條件，並透過數位優化及合理化專案，提升作業效率，在開源與節流並行下強化公司營運績效。