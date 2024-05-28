據法國廣播電台報導，法國經濟財政部長布魯諾·勒梅爾（Bruno Le Maire）表示，整個世界經濟都面臨著中國廉價出口產品過剩的風險，同時七國集團也提出了一系列聯合批評。

勒梅爾在彭博電視台5月27日播出的採訪中說：「我們的經濟模式存在問題，即中國生產越來越廉價的工業設備，這不僅對歐盟、對美國，而且也對全球經濟構成威脅。」他補充說，「我們必須解決這個問題。」

G7包括義大利、加拿大、法國、德國、日本、英國和美國。這些主要的工業化國家正在聯合起來，對中國的產能過剩問題提出更嚴厲、更一致的挑戰，因為這些國家認為，中國的產能過剩威脅到他們各自國家的製造商。

七國集團財長在義大利斯特雷薩舉行的會議點名提到了中國，並都同意應對有害做法和考慮採取措施，以確保公平競爭環境。彭博社說，G7的這些詞語標誌著他們在公報中標準使用的更分散且更中立的貿易語言的升級。

在G7財長會議發表聲明之前，華盛頓24日宣布，總統拜登將對數百種從中國進口的商品重新徵收關稅。與此同時，歐盟對電動汽車補貼的調查也接近尾聲，這很可能導致歐盟對中國汽車出口採取防禦措施。報導稱，歐盟的潛在關稅預計將大大低於美國，並將基於世界貿易組織規則和程序中的不同方法。

勒梅爾在G7財長會議上表示，成員國需要加強訊息交流，對中國工業實踐的建立共同的評估。他堅稱，歐盟擁有重建公平競爭環境的一切必要工具。他說，「不要對歐盟國家的決心和法國的決心有任何誤解。」

這位法國財經部長說，他正在努力維護多年來法國政府政策和投資的成果，以建設本國的工業和技術部門。

人工智慧是法國希望保持其在歐洲領先地位的一個主要優先事項，該領域吸引了外資。微軟公司本月宣布將對法國雲和人工智能基礎設施投資40億歐元。總部位於巴黎的 Mistral AI 也在二月份宣布與微軟建立合作夥伴關係。

當被問及是否可以利用國家審查規則來阻止外國投資者接管法國科技公司時，勒梅爾表示，目前的重點是加強合作，而不是阻止合作。他還說，我們將看看米斯特拉爾和微軟之間有哪些合作選擇。

他補充說，「目前，微軟正在法國投資，正在法國開設數據中心，微軟在法國的投資是最受歡迎的。」