大雷雨一早炸不停，中南部甚至淹水，為何雨會下這麼大，前氣象局長鄭明典表示，今天西南風較強很接近西南氣流，加上鋒面過境對流明顯，台北都聽得到雷聲。氣象專家林得恩則指出，下半天鋒面通過，東北季風南下遞補，北台灣將轉涼降溫，從26度降至21度。

鋒面在台灣上空，各地有局部大雷雨。（翻攝自氣象署）

鄭明典在臉書發文，今天西南風比較強，很接近西南氣流的強度，又有鋒面過境，對流相對明顯，台北都聽得到雷聲，並且PO出台灣上空的雷達回波圖，鋒面通過，造成各地有短延時強降雨。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」表示，今天鋒面通過，先濕後轉涼，上半天全台降雨機率增高，環境不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨，又中又以西半部及東北部地區降雨延時較長、降雨區域較廣，降雨強度在大雨至豪雨等級，且鋒面上常有組織性的中尺度對流系統移入，有落雷、冰雹或瞬間強陣風等劇烈天氣發生。

林得恩表示，今下半天開始，鋒面快速通過，接著東北季風南下遞補，環境馬上轉為乾涼的北風，除風力增強外，各地降雨也轉趨緩，北台灣及東北部地區白天高溫略降到23～26度，晚間低溫21～23度，體感涼爽；而其他地區高溫則在30～32度，低溫23～25度之間。