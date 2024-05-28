務農的人總說「看老天吃飯」，因為在農田耕作時天氣會影響作物生長，因此為了穩定糧食供應的問題，近年來衍伸出「垂直農場」的種植方式。不同於傳統耕作方式，「垂直農場」不需要依賴陽光及土壤，而這樣可以利用都市土地供給糧食，直接減少運費及碳排放。

「垂直農場」通常在建築物、貨櫃屋或封閉空間中，以垂直堆疊的方式來種植作物，並結合人工照明設備、自動灌溉施肥系統、全自動化監控系統；好處是資源運用上更有效率，且不容易因氣候變化等因素使得作物歉收；缺點則是維護成本較高，而且作物種類有限，目前只種植生菜、羅勒、藍莓、無花果、覆盆子等漿果類。

而近期加拿大的研究人員正著手進行一項新實驗，他們希望能全年生產漿果作物。他們在Agrotunnel 垂直農場以AI監控，打造最佳的生長環境。Agrotunnel 將農場移至室內，透過垂直氣培法及水耕栽培法全年收穫漿果；而電力則使用WIRED專案（西方可再生能源部署創新）開發的專有半透明光伏板，能供給LED 生長燈、水泵、熱泵和AI監控硬體電力，完全自給自足。

他們嘗試在農業隧道中種植草莓、藍莓、蜜果、醋栗、波森莓等作物，農業隧道是一條封閉式的種植空間，擁有節能、氣候控制等優點，能夠應對惡劣的氣候，並且讓作物得以安全成長。

加拿大食品安全結構執行長Kim Parker表示，未來技術成熟，每個人都能夠自給自足種植糧食，而且無關居住地區，以解決糧食缺乏的困境。他還計畫未來要在加拿大各地部署農業隧道，以解決由氣候變遷引起的糧食危機。