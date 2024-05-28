新竹市東區慈雲路晴空匯28層住宅大樓，26日深夜發生地下室電力線架火警，造成搜救的消防弟兄李詠真、周立鑫不幸殉職。新竹市消防局火災調查科28日完成初步鑑定，公布初勘結果，研判為電纜線短路造成。

新竹市消防局火災調查科完成初步鑑定，公佈初勘結果，研判為地下室1樓電纜線因故短路而引發火勢。詳細起火原因及鑑定結果以完整調查報告出爐為主。

消防局表示，調查人員勘查現場時，發現該大樓特別安全梯間之排煙閘門皆有呈現開啟狀態，研判在火災初期有啟動排煙風機功能，但隨著後續纜線燒毀，可能影響到排煙設備線路，造成排煙風機停止運轉，而失去排煙功能。消防局指出，大樓後續雖然發電機啟動緊急供電，但也因為排煙設備的電源系統遭到燒燬，因此無法輸送電路。

消防局表示，今上午10點起開放住戶返家拿取重要物品跟財物，今明兩天現場上午10時至晚間8時也會有消防及義消人員在現場待命，將陪同住戶前往家中拿取重要物品，請有需要的住戶再安排時間前往。