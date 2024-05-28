維生素B群、C、葉黃素和魚油，是超夯的保健品，但該怎麼吃，什麼時候吃最能保健？家醫科醫師林思妤表示，除了維生素C，可空腹食用外，維生素B群、葉黃素和魚油都建議在餐後服用，尤其是葉黃素不可β胡蘿蔔素補充品一起吃，否則會產生競爭吸收，使得葉黃素吸收率下降。

林思妤在臉書PO文指出，儘管飲食是最主要的營養來源，但補充維生素等和營養素也是促進健康的便捷方式，以下簡介維生素B群、C、葉黃素和魚油的每日建議劑量及最佳服用時機，讓大家吃對劑量與時機，發揮最大保健功效。

■維生素B群：維他命B群是一組水溶性維生素，包括B1（硫胺素）、B2（核黃素）、B3（菸鹼酸）、B5（泛酸）、B6（吡哆醇）、B7（生物素）、B9（葉酸）和B12（氰鈷胺素），幫助人體新陳代謝、提供能量和支持神經等功能。

每個B族維生素的建議劑量不同，一般來說，成人每日維他命B群的總攝取量約為2.4微克至100毫克，具體劑量因個人需求而異，最佳的服用時機是在早餐或午餐後，這些時間點可以促進代謝功能。

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■維他命C：又稱抗壞血酸，是一種強效的抗氧化劑，可維持免疫系統功能、促進傷口癒合和增強結締組織，一般成人每日攝取量為100毫克。在特殊情況下，例如感冒時，可增加至200毫克至1000毫克，在早上空腹或飯後服用皆可。

■葉黃素：是一種類胡蘿蔔素，屬於抗氧化物質，主要存在於綠葉蔬菜和其他植物性食物中，被認為有助減緩黃斑部退化，保護眼睛免受光學損傷。

建議每日攝取量為6毫克至10毫克，最好與含有脂肪的食物一同食用，例如早午餐後，以提高吸收效率。不建議與β胡蘿蔔素補充品一起食用，會產生競爭吸收，使得葉黃素吸收率下降。

■魚油：魚油是一種富含Omega-3脂肪酸的補充劑，其中的EPA和DHA對於心血管健康、腦功能和關節健康很重要。

建議每日攝取自保健食品的魚油不超過 2 公克，最好在飯後服用，以幫助消化和減少胃部不適。

林思妤表示，通過確保足夠的攝取量並在適當的時機服用保健品，可以最大程度地發揮它們的好處，但還是要記得保健品，只能定位在飲食的補充，而不是替代品，最好還是做到均衡飲食，來促進健康。