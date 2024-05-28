陳男騎著贓車外出時，被北斗分局三條派出所長王志陽巧遇發現，他假扮路人問路，降低陳男戒心，並趁機迅速將陳男撲倒壓制在地，當場人贓俱獲。（警方提供／葉靜美彰化傳真）

真的是賊星該敗！家住彰化的1名63歲陳姓男子，日前在台中高鐵烏日站，疑似身上盤纏用光，隨手偷了1部重機，把它當成代步工具騎回彰化，隔天陳男騎著贓車外出時，被眼尖員警巧遇發現，為防陳男逃跑，員警假裝問路，降低陳男戒心，並趁機迅速將陳男撲倒壓制在地，當場人贓俱獲。

警方指出，台中高鐵烏日站在22日深夜有1部重型機車失竊，經調閱監視器畫面，發現該部失竊機車往彰化縣方向逃逸，於是通報彰化縣警察局協助攔截圍捕。北斗分局中和派出所所長陳冠霖得知此案，指揮員警展開調查，經調閱陳男機車行駛軌跡發現逃竄在北斗分局三條派出所轄內，並通報鄰近三條派出所協助查緝。

23日下午14時許，三條派出所長王志陽駕車外出巡視時，在溪州鄉菜公村濁水溪堤防路段，發現陳男正騎著偷來的重機迎面而來，王志陽靈機一動，假扮路人問路，趁陳男不注意之下，迅速上前將陳男撲倒壓制在地，當場人贓俱獲，並通報中和派出所員警將陳男帶回偵詢，全案依刑法竊盜罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

北斗分局分局長黄世德表示，員警發揮橫向聯繫團隊合作精神，才能順利將犯嫌查獲繩之以法，同時也將持續加強肅竊及防竊重點工作，以淨化轄區治安，呼籲民眾若發現不法，請立即撥打「110」報案專線，警民攜手合作打擊犯罪。