周二香港恆生綜合指數早盤升70點或0.4%，為18898點。國企股(H股)升0.4%，為6712點。科技指數漲0.4%，為3880點。

網路科技股小幅走高，騰訊升0.6%，阿里巴巴漲0.4%，網易漲0.2%。

聯想在周一急升8.9%之後，目前升0.2%。

由於國家大基金三期成立，半導體股昨日全面走強，周二繼續升1.3%，中芯國際仍上漲0.9%，上海復旦升2.8%，華虹半導體漲2.4%。

內房股集體高開，世茂集團升10%。