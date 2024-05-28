分析師指出，台股開高震盪，一度首度站上21900點大關，進逼22000點，今日電子股資金比重高達77%。COMPUTEX 2024即將登場，加上輝達執行長黃仁勳來台，題材面熱度高，目前台股技術面均線、型態、指標皆有利於多頭延續盤勢。

盤面上，台積電開低隨即翻紅，多空在平盤處展開攻防；元山(6275)Q3切入水冷散熱監控主機，盤中觸及71.7元；IC設計也轉強，聯發科站上1300元，漲幅逾2%、芯鼎拉出第二根漲停；緯創(3231)補漲穿越季線；散熱股奇鋐稍早漲近5%、雙鴻(3324)也維持高檔；低價機械人概念股發光發熱，昆盈(2365)、羅昇(8374)雙雙鎖在漲停板；觀光族群多頭點火，六福(2705)、寒舍(2739)聯袂鎖在漲停板，鳳凰(5706)及夏都(2722)漲逾7%。

中信成長高股息(00934)經理人張圭慧表示，AI晶片大廠輝達公布財報亮眼與展望看佳，帶動台股AI及半導體相關供應鏈走勢，持續扮演盤面攻堅要角。

張圭慧說，除了6月台北國際電腦展主題將圍繞在AI手機、AI PC等新商機應用外，本周更有鴻海、緯創、萬海等多家上市櫃公司接連召開股東會，預期各公司將釋出對下半年景氣看法，進一步牽動台股後續走勢，成為投資人關注的焦點，建議可順勢分批布局受惠程度較高的ETF，以參與產業未來的成長契機。