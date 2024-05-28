IC設計龍頭聯發科在股東會中釋出看好未來車用、邊緣運算等發展趨勢，磐儀旗下磐旭智能近年積極與聯發科團隊合作，聚焦拓展智慧交通監控、機器視覺等應用，經過3、4年耕耘工業物聯網領域，今年下半年預計將有兩、三個大型專案陸續出貨挹注。

磐儀去年起建置光學實驗室，主要為因應策略夥伴及客戶在機器視覺研發能量，持續擴充產品線，預計今年將有新模組系列產品推出，出貨量能進一步放大，而在智慧零售領域也陸續拿到合作訂單，下半年邁向收割期。

值得一提的是，磐儀除了在機器視覺布局成效顯現之外，今年台北國際電腦展（Computex 2024）中則聚焦「表後儲能EMS能源管理系統解決方案」，透過整合工業物聯網與先進電力系統分析控制技術，幫助用戶根據自身需求調整用電方式，實現最佳化的能源調度。

據悉，磐儀電力能源解決方案已運用在台電儲能區域電網，並進一步輸出至泰國、印尼等東南亞國家，以及美國與加拿大客戶，同時結合聯發科、樺漢策略結盟夥伴的通訊技術及產業經驗，加上公司Edge AI及I／O模組產品，預料將成為磐儀今年另一成長新動能。