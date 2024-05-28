國會改革法案近日引發朝野激烈對立，立法院外更聚集民眾抗議黑箱作業，賴清德總統26日表示，在議事上應該尊重程序正義，不可「違法表決」。對此，前立委林濁水點出賴清德擁有兩個截然不同的身份，都可以說重話，但意義迥然不同，他諷刺表示，就憲政上看來，台灣不是正常國家。

賴清德26日表示，台灣的民主得來不易，是許多人犧牲奉獻的結果，代表民主象徵的國會，更應該站在第一線守護民主，在議事上，要尊重程序正義，不可違法表決，更要守護民眾的權益。

對此，林濁水今（28）日發文表示，賴清德上述言論的內容正確、無可挑剔，但他有兩個截然不同的身份，包括國家元首以及黨主席，國家元首就是超乎黨派的憲政仲裁者；黨主席則是政爭的當事者，「這兩個身份都可以說重話，但是意義迥然不同」。

林濁水強調，照理來說，仲裁者和當事者兩個身分完全不可能也不應該兼有，但長期以來，這情形偏偏是台灣領導人的常態。林濁水提到，歐盟除了法國外，其他各國在憲政上，元首、政府首腦都嚴守這分際，「這說明的是，從憲政上看，台灣不是正常國家」。