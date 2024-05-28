許多人都喜歡吃鱈魚，但若食用後出現拉肚子現象，問題可能不是食材不新鮮，而是吃到「假鱈魚」。對此，營養師李宜樺指出，圓鱈、扁鱈常被稱呼為鱈魚，但2者與鱈魚大不相同，其中圓鱈其實是油魚，含有人體無法消化的臘脂，易導致腹瀉、油便等問題。她並提供2招，分別從販售型態及口感來辨別差異。

關於鱈魚、扁鱈、圓鱈的魚種差異，李宜樺在好食課粉專發文說明，鱈魚屬於鱈形目，為了與其他魚種區別，部分店家會標示為「真鱈」、「真圓鱈」等稱呼，但目前食藥署已規定，只有「鱈形目」才可標示為鱈魚，其餘皆不可標示。

而扁鱈及圓鱈，李宜樺說，前者屬於鰈形目，真身為大比目魚，常被稱為扁鱈、冰島鱈魚等名稱，若產品要標示，可寫「俗名：扁鱈」，但仍要確切標示其魚種（大比目魚、鰈魚等稱呼）；後者則大多屬鱸形目，真身是智利海鱸、蛇鯖等，其中蛇鯖類又稱為油魚，因此與扁鱈一樣，不可標示為鱈魚。

進一步談及鱈魚、扁鱈、圓鱈的營養差異，李宜樺提到，每100克魚片中，真鱈的熱量最低，僅有84大卡，扁鱈和圓鱈分別為201及282大卡；EPA及DHA上，真鱈的ω-3脂肪酸含量其實並不高，DHA、EPA合計計算，僅有296毫克，扁鱈則有1428毫克，圓鱈更高達2033毫克。

至於該如何分辨這3魚種？李宜樺建議，可從販售型態、口感來分辨，整理如下：

1、販售型態：真鱈魚體型較大，常以輪切的方式販售；扁鱈（大比目魚）因魚身較扁平，多以斜切方式呈現；至於圓鱈（油魚）體積較小，雖也會輪切，但相較於真鱈，其魚片通常會較小且魚肉偏黃。

2、口感：真鱈的口感較Q彈，扁鱈（大比目魚）與圓鱈（油魚）則是偏鬆散。其中油魚油脂中含有一種人體無法消化吸收的臘脂，部分人食用後，可能會有腹瀉、油便等問題。