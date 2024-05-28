台南大雨釀禍！台一線老鳳凰樹倒塌「壓扁轎車」

大雨不停，台一線省道北上317.5公里處新市段，上午8：50發生路旁鳳凰木路樹突然倒塌，重逾數噸的數幹當頭壓扁一輛小轎車，小轎車後方的一輛寶馬轎車也受輕傷，所幸車上都沒人，未造成傷亡。
警方獲報後，立即派員現場圍路疏導交通，3線道只剩內側車道能通行，警方已通知道路維護單位前往搶修善後。
倒塌的鳳凰木連根拔起，疑因大雨沖刷造成根部土壤鬆動，確實原因仍待養護單位調查釐清。
大雨不停，台一線省道北上317.5公里處新市段，上午8：50發生路旁鳳凰木路樹突然倒塌，重逾數噸的數幹當頭壓扁一輛小轎車，小轎車後方的一輛寶馬轎車也受輕傷，所幸車上都沒人，未造成傷亡。
警方獲報後，立即派員現場圍路疏導交通，3線道只剩內側車道能通行，警方已通知道路維護單位前往搶修善後。
倒塌的鳳凰木連根拔起，疑因大雨沖刷造成根部土壤鬆動，確實原因仍待養護單位調查釐清。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。