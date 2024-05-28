鳳凰木連根翻起，迎面壓在轎車上。（寶智華攝）
鳳凰木連根翻起，迎面壓在轎車上。（寶智華攝）
台南大雨釀禍！台一線老鳳凰樹倒塌「壓扁轎車」

大雨不停，台一線省道北上317.5公里處新市段，上午8：50發生路旁鳳凰木路樹突然倒塌，重逾數噸的數幹當頭壓扁一輛小轎車，小轎車後方的一輛寶馬轎車也受輕傷，所幸車上都沒人，未造成傷亡。

警方獲報後，立即派員現場圍路疏導交通，3線道只剩內側車道能通行，警方已通知道路維護單位前往搶修善後。

倒塌的鳳凰木連根拔起，疑因大雨沖刷造成根部土壤鬆動，確實原因仍待養護單位調查釐清。

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