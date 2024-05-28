立法院院會今（28日）續審國會改革相關草案，民眾黨團總召黃國昌全程開直播邊做解說，中間發生一段插曲，黃國昌向一旁的立法院秘書長周萬來檢舉，民進黨團總召柯建銘佔用行政院長的休息室，早上還在裡面抽煙菸，周萬來說他會去把門給關起來。

黃國昌連續幾次開會都在主席台旁邊直播院會現場，並一邊解說議場目前的狀況，今上午直播時，黃國昌突然向一旁的周萬來檢舉，民進黨團幹部佔用立法院議場裡面的行政院長休息室。

黃國昌問周萬來，為什麼柯建銘可以用行政院長的休息室？民進黨團幹部真的很誇張，把行政院長休息室當自己的休息室，「我早上看到柯建銘在裡面抽菸，你起碼要公平，可以用就要三黨都可以用，怎麼好像讓柯建銘自己可以用？」

周萬來答覆說，他會去把行政院長休息室的門給關起來，黃國昌還是抱怨，「太誇張了！他以為他自己行政院長喔？我看招牌就是寫行政院長休息室啊！」

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