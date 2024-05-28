國際金價今年屢創新高，但金價飆升並沒有抑制越南對黃金的需求，導致當地金價比國際金價一度每兩高出多達1,500萬越南盾（約590美元）。為了壓低金價，越南央行曾在4月23日重啟已經中斷十年的金條拍賣，意圖擴大對黃金供應，進而達到穩定金市目的。

不過在九次金條拍賣當中，只有六次拍賣成功，釋出48,500兩黃金，不到拍賣總數的一半，其他三次的拍賣因缺乏參與成員的押金和出價而被取消。這也促使越南政府決定暫停黃金拍賣，改用其他方式來穩定金價。