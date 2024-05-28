大陸各地過去大力投入交通基礎建設工程，但29個城市地鐵財報顯示，如果扣除政府補貼，全部出現虧損。上述地鐵總負債達4.3兆元（人民幣，下同，約合新台幣19兆元）。在過去4年，中國各城市地鐵負債數字逐年增加。

近期，中國大陸29個城市的地鐵集團、軌道交通集團（簡稱地鐵公司）公布2023年的財務報告。陸媒界面新聞統計分析發現，2023年地鐵公司收入普遍上漲，但不少公司利潤卻下降。與此同時，政府提供的補貼大多上漲。

從營收規模來看，深圳地鐵繼續保持大陸全國第一，2023年收入達到了251.5億元，比上一年增加11.8億元。不過，扣除政府財政補貼7.3億，淨利潤負1.8億元。

從利潤來看，北京地鐵是中國最賺錢的地鐵公司之一，2023年歸母淨利潤爲24億元，但是其中政府補助達到253.4億；第二位是成都軌道交通，歸母淨利潤8.3億元，其中政府補助達69.6億；淨利潤其次是天津軌道交通、長春軌道交通、青島地鐵、寧波軌道交通、南京地鐵、福州地鐵等。

報導指，被納入統計範圍內的29家地鐵公司中，25家營收上升，但有17家利潤下滑，利潤上漲的公司增加值基本在2億元以下。但若扣除政府對這些企業的補貼，全都出現虧損。

據報，中國29座城市地鐵去年總負債爲4.3兆元，如果加上其它沒有公布財報的地鐵公司，全國地鐵行業的負債額更大。一個可以對比的數據是，國鐵集團2023年末的總負債爲6.13兆元。

據《中國經營報》記者統計，全國至少有26個高鐵站建成後，因位置偏遠、周邊配套不足、客流量低等緣故，處於未啓用或關停狀態。例如海南環島高鐵萬寧市和樂站、京哈高鐵瀋陽西站、丹大快速鐵路丹東西站和廣寧寺站等均處於建成未投入運營的狀態，主要原因都是客流量太小。

根據2020年公布的22個城市地鐵盈利情況，深圳、廣州、武漢、南昌、濟南、瀋陽、廈門以及蘭州7個城市扣除政府補貼，仍然盈利，2021年24個城市地鐵數據顯示，扣除政府補貼盈利的企業爲5個，2022年32個城市中盈利企業5個，去年則「全軍覆沒」。