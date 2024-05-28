男子阿國遭女兒小萱（均化名）指控，2022年1月至6月間某日，她念國小6年級時，父親將她推到床上，手伸進衣服抓胸，2022年7月1日到2023年11月，每天摸她胸部共451次。其中2022年暑假某日深夜，竟趁她熟睡時，將內褲與外褲往下脫到大腿摸下體。還在2021年7月到2023年10月，在她熟睡時偷拍下體陰道及乳房共12次。

法院審理，阿國對於犯行均坦承不諱。 法官阿國的勘驗偷拍畫面，均是趁小萱熟睡時，未經同意就褪下內褲與外褲，拍攝下體陰道、乳房之照片，違反小萱意願，在毫無所悉，無從表達反對的情況下，持手機拍攝性影像，自應成立兒童及少年性剝削防制條例第36條第3項之違反本人意願使少年被拍攝性影像罪。

法官考量，阿國所為雖有不該，但念及小萱在偵查時指稱，「父親很寵愛她，不想爸媽因為她而離婚，因此願意原諒父親」。法院審理時，小萱也表示「願意原諒，希望給父親減刑」。

法官認，阿國在警詢、偵查及法院審理中，均坦承面對本案之刑責，無逃避推諉，堪認犯後已知所悔悟，並願意以實際之方式彌補小萱損害，若量處阿國法定最低本刑，稍微有所過苛，實屬情輕法重，依刑法第59條規定酌減其刑，較能符合罪責相當之原則。

法官審酌，阿國身為小萱的父親，同住且受其監護、教養，本應善盡保護、教養之責，竟為一己私慾，罔顧倫常予以強制猥褻及乘機猥褻等犯行，更趁小萱熟睡時，未經同意擅自褪去貼身衣物，拍攝猥褻影像供己觀覽。

阿國所為嚴重戕害小萱身心健全及人格發展，所造成之傷害甚鉅，衡量犯罪動機、目的、手段、素行等。

日前依法宣判，阿國對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，處刑1年6月。對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，共451罪，均處刑1年6月。又犯成年人故意對少年犯乘機猥褻罪，處刑8月。再犯以其他違反本人意願之方法，使少年被拍攝猥褻行為之性影像，共12罪，均處刑3年6月。

應執行有期徒刑捌年。可上訴。

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