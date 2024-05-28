國會改革法案續審！立法院外群眾再集結 陳玉珍喊話民進黨別搞「這動作」 @ChinaTimes

立法院續審國會改革法案，國民黨立委陳玉珍指出，民進黨幾次發言，都不針對條文發言，還把條文內容說錯，展現出只是民粹呼喚外面的群眾，對國家和諧往前走沒有幫助，昨天（27日）行政院長卓榮泰也說希望群眾不要集結，希望朝野和諧為國家發展努力，國會改革通過後，以後國民黨執政，民進黨也可以用這個法來監督，對整個國家正面發展是好事。

陳玉珍指出，程序部分也開過3次公聽會、2次審查會和4次朝野協商，並非和民進黨所說不公開透明，隨著這幾天都可以慢慢了解，法令並未違反人權，國際上包括英國、美國、日本、德國、法國等國家都有聽證權且有相關罰則，國民黨團也有提供相關表格供參考，所以並不會有侵害人權。

針對公民團體集結，設立罷免國民黨立委的攤位？陳玉珍說，罷免跟選舉一樣都是公民權利，這次公民集結真的是很好的公民教育機會，民進黨應該充分利用這種機會來說明審查的條文，而不是民粹式的吶喊，接下來審查的條文都是三黨沒有異議的法條，民進黨是不是會繼續喊異議，如果繼續反對，就是為反對而反對。