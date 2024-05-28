塞爾提克橫掃溜馬，傑倫布朗(左)獲選東區決賽MVP。(美聯社)

東決G4已無退路的溜馬，即便少了當家球星哈利伯頓，但28日仍展開頑強的鬥志，尤其是麥康奈爾與內姆哈德分別在第一節與第二節都投進壓哨球，並且在第四節取得9分領先優勢，可惜最後4分14秒陷入得分空窗期，塞爾提克以10比2攻勢關門，懷特投進致勝超前三分球，105比102逆轉擊敗溜馬，直落四橫掃晉級，傑倫布朗獲東區決賽MVP殊榮。

塞爾提克開賽後打出14比6攻勢取得領先優勢，溜馬不甘示弱急起直追，托平在最後2.1秒成功抄截，麥康奈爾投進壓哨球，29比30只落後2分。

次節，雙方你來我往，溜馬反超比數，但綠衫軍依舊穩穩領先，最後6.1秒哈勒戴出手沒中，內姆哈德又投進了壓哨球，印地安納57比58。

第三節，溜馬成功超前，然後緊緊掌控場上節奏，麥康奈爾又差點投進壓哨前，溜馬83比80領先。比賽來到決勝節，麥康奈爾連中3元獨拿6分，溜馬89比82，逼得塞爾提克喊出暫停，內姆哈德完成三分打，溜馬取得全場最大領先優勢94比85。

剩下7分23秒麥康奈爾搶下籃板，傑倫布朗的右手重重的打在麥康奈爾的臉上，滿場溜馬球迷驚呼，裁判重新審視後並沒有給傑倫布朗惡性犯規，溜馬全隊非常不滿，但也只能無奈接受、

反過來哈勒戴在塔圖的助攻下出手得分，塞爾提克90比94追趕上來，溜馬教頭卡萊爾喊了暫停舒緩球員情緒。

奈史密斯面對老東家塞爾提克毫不手軟，連續兩次切入上籃得分，溜馬98比94。傑倫布朗出手製造透納犯規，穩穩罰進兩球，緊接著塔圖又飆進三分球，綠衫軍95比98，可惜塔圖被抓了進攻犯規，塞爾提克錯失追平機會。

內姆哈德中距離跳投得分，哈勒戴硬打禁區完成三分打，塞爾提克98比100。托平在被逼到底線的危急時刻將球傳給切到籃下席亞卡，給了自己1次助攻，席亞卡個人再添2分，溜馬102比98，綠衫軍再喊暫停。

暫停回來之後塔圖大步殺入禁區雙手灌籃，傑倫布朗跳投得分，塞爾提克追平比數。溜馬在最後兩分鐘進攻過於慌亂導致連續出現失誤，幸好塞爾提克也沒能趁機會得分，最後1分09秒溜馬暫停，內姆哈德勇闖禁區，可惜失守了，懷特在傑倫布朗的助攻下投進三分球，塞爾提克超前，麥康奈爾出手又沒進，綠衫軍以10比2攻勢成功關門，3分之差險勝，昂首闖進總冠軍賽，同時也取得季後賽對戰8連勝。

傑倫布朗29分、6籃板，塔圖26分、13籃板、8助攻，勝利英雄懷特16分、4籃板、4助攻、5抄截，哈勒戴17分、9籃板。