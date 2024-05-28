台中市刑大幹員3月分飛象過河，在苗栗縣一處民宅破獲販毒夫妻檔，逮補黃男及羅女，不過警方在執行搜索過程中，發現屋內竟有1名8月大女嬰，追問得知女嬰為羅男與因毒品案入監的前妻所有，警方為完成逮捕移送，充當起超級保母，細心呵護女嬰長達12小時，經通報社會局後，交由社工進行安置，圓滿達成意外任務。

台中市刑大隊偵二隊3月分前往苗栗市恭敬路一處民宅執行搜索，查獲45歲黃姓與38歲羅女夫婦檔，涉嫌販賣、持有毒品海洛因及安非他命，還在屋內發現1名8月女嬰嗷嗷待哺。

由於現場環境雜亂且擁擠，又無其他家人或親戚同住可協助照顧女嬰，身為人父的偵查佐林冠翔，肩負起超級保母，暫時接手照護女嬰工作，將女嬰抱在粗壯手臂中細心呵護。

警方表示，該名女嬰為黃男與前妻所生，生母在女嬰出生不久，就因毒品案入監服刑，已被列高風險家庭，黃男卻未善盡照護之責，與羅女結婚後，涉入吸食及販售毒品，顯現家庭功能不足、女嬰易受傷害，警方立即通報並請社會局社工協助。

黃男夫妻訊後被依毒品罪嫌送台中地檢署，檢方複訊後諭知各5萬元交保，而女嬰在偵查佐林冠翔悉心照顧長達12小時，順利交由社工進行後續安置，偵查佐才卸下這項「超級保母」臨時任務。