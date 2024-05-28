新竹縣竹東分局新城派出所今（28日）凌晨驚傳槍響，25歲林姓所長被發現倒臥辦公桌前，頭部中彈當場身亡。警方初步勘查，並無外力介如及他殺嫌疑。據了解，林員是台中人，為家中獨子，父子同在警界服務，疑似情關難過，在派出所內舉槍自戕。

據了解，林姓所長今年25歲，2019年警專36期刑事科畢業，在新竹寶山任職約5年，個性樂觀進取，人際關係良好，風評極佳，林員父親則在台中市區某派出所擔任副所長，是2線1星的巡官。

警消28日凌晨2時半，接獲林姓所長女友報案，所內同仁下樓查看時，在所長辦公室發現林員頭部中彈、倒臥辦公桌前，失去生命跡象。竹東分局接獲回報後，立即趕赴現場了解情況，初步勘查並無他殺嫌疑。

分局同仁透露，林姓所長因平時工作表現積極，年紀輕輕就擔任副所長，後被提拔為所長。就任後多次偵破地方違法傾倒廢棄物、竊盜案等刑案，同仁不捨表示，「很優秀的所長，不捨這麼陽光的年輕人離去」。

竹東分局表示，林姓所長突傳出不幸，同仁皆感到意外、不捨與遺憾，並全力協助家屬辦理後續事宜，分局也正透過手機相關通聯記錄及通訊軟體對話內容，調查釐清死亡原因。

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