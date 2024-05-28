高雄燕巢區某鋼鐵工廠王姓男員工，2023年1月12日和林姓同事發生爭執，王男隨手拿鐵條重擊林男頭部，在場的王妻見狀通報現場負責人，林男送醫急救4天後不治，檢方依傷害致死罪起訴，全案適用國民法官法，橋頭地院判王男9年有期徒刑。案經上訴，二審原持原判，最高法院也駁回上訴定讞。

起訴指出，王男與被害人林男都在中國鋼鐵結構股份有限公司工作，2人為同事關係，2人於2023年1月12日下午4時左右，因工作事宜發生口角，王男竟基於傷害之犯意，拿起地上做為墊鋼構料件使用的鐵棍，朝林男左側胸部以上部位揮打，打到林男左耳孔下方3公分的頭頸交界處，林男當場癱軟倒下。

林男被打後受有頭部外傷、左耳後下方棍棒傷、硬腦膜下腔出血、腦挫傷、腦室內出血、腦髓腫脹、併鉤迴疝、腦幹出血、腦幹橋腦、大腦橋、腦室周圍及腦髓瀰漫性壞死等傷害，經其他同事駕車將林男送醫。

於當日下午4時21分抵達義大醫院，到院前並無生命徵象，經急救及緊急手術後回復生命徵象，但林男仍於16日晚上9點20分因傷勢嚴重心跳停止死亡，檢方認被告王男涉犯刑法第277條第2項之傷害致人於死罪嫌，去年5月15日依法起訴王男。

橋院選任6位國民法官、4位備位國民法官，與林永村、法官黃逸寧、黃志皓共組合議庭，王男偵審階段都認罪，並由法扶指派李靜怡、吳武軒辯護律師。

合議庭認為，王男犯後雖未留在現場協助林男就醫隨即返家，但更換完衣物後就到警局報案，符合自首減刑條件，考量他在偵查、審理中認罪，並向被害人道歉，雖想以35萬元和解未獲同意，綜合事證、背景後，判王男9年徒刑。

此案為台中以南首件完成審理並宣判的國民法官案件，王男不服上訴，高雄高分院今年3月19日宣判，認為國民法官見解無誤，駁回王男上訴，維持原審刑度。案經上訴，最高法院駁回，全案定讞。