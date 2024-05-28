立法院今（28）日繼續處理國會改革相關法案，期間朝野立委為了《再生醫療法》相關議題吵得不可開交，不料，發言台上的國民黨立委陳雪生卻按下麥克風，發出「噢嗚噢嗚」、「啊」、「哇啦哇啦」等怪聲，直到民進黨立院黨團幹事長吳思瑤提醒，才驚覺麥克風有在收音。

針對綠營仍要求表決自身版本，國民黨立委陳玉珍批評，民進黨為反對而反對，拖延再生醫療法進度，引發民進黨籍立委群起攻之，綠委邱議瑩氣得回嗆，不要拿再生醫療法當遮羞布、不要臉；民進黨團幹事長吳思瑤強調，本來是第一案，被國民黨變更議程；綠委沈伯洋也大聲怒吼，本來是第一案，被國民黨、民眾黨兩黨用掉，聲音大就可以造謠？

不料，就在雙方大吵之時，在發言台的陳雪生突按下麥克風，發出「噢嗚噢嗚」、「啊」、「哇啦哇啦」等聲響，還祝吳思瑤生日快樂，直到吳提醒，麥克風沒有消音，陳才驚覺原來自己講話大家都聽得到。