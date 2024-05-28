立法院近日審議國會改革法案，場內外抗爭不斷，藍營指控綠營立委抽走表決卡，綠營支持者並在網路流傳「藍白亂政區域立委最可能被罷免名單」，新黨將於28日上午到台北地檢署告發抽走表決卡的民進黨立委黃捷、邱議瑩2人涉犯《刑法》竊盜罪，並公佈第一波罷免綠委候選人名單，包括黃捷、邱議瑩共8人。

新黨提出的第一波罷免名單，包括黃捷、吳思瑤、邱議瑩、林淑芬、郭國文、張宏陸、王美惠、鍾佳濱。

立法院17日審議國會改革法案時，民進黨指控國民黨立委抽走表決卡，造成當天採舉手投票，但國民黨秀出新的視角影片，指控明明是民進黨立委先抽走國民黨的表決卡，就是黃捷跟邱議瑩，黃捷表示，她只是要阻止國民黨立委幫忙代按。此外，綠營支持者近日也在網路上流傳「藍白亂政區域立委最可能被罷免名單」，也引發爭議。

對此，新黨發言人暨人權律師陳麗玲、台灣新社召集人游智彬、副召集人徐尚賢及黨外新連線召集人莊嚴等人今赴台北地檢署按鈴告發立委黃捷、邱議瑩涉犯刑法竊盜罪與藐視國會，並公佈第一波罷免綠委候選人名單。

新黨表示，日前，立法院國會改革法案行使表決前，立委黃捷、邱議瑩等人公然偷盜在野黨立委的表決卡，並厚顏無恥栽贓嫁禍、「做賊喊捉賊」意圖混淆視聽、抹黑國會改革的正當性。除了予以嚴厲譴責並以行動按鈴告發以正視聽、以還公理與正義。

新黨表示，除依法對2名綠委提起告發外，並將公佈第一波擬發動罷免的「人民公敵」綠委候選名單並邀請民眾海選排名。