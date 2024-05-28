巨蟒出沒基隆音樂祭現場引爭議 市府回應了

基隆市政府5月25日、26日在國門廣場、海洋廣場舉辦「愛嶼搖滾LOVE ROCK」音樂祭，不過傳出活動進行期間，有民眾帶了一條疑似網紋蟒進場，引發民眾的質疑。基隆市政府發言呂謦煒表示，當天活動會場有掌握到狀況，並由現場警力前往關心，並沒有造成民眾的恐慌及紛擾。

基隆市政府文化局在國門廣場及海洋廣場舉辦愛嶼搖滾音樂祭，吸引了超過8萬人次參與，除基隆市民外，也有不少台北市與新北市的民眾來到基隆聽團，不僅限定周邊商品銷售一空，也帶動周邊商圈買氣及旅宿業住房率，成功打造專屬基隆風味的音樂祭品牌。

不過傳出活動當天有民眾帶了一條疑似網紋蟒進場，從民眾拍下的影片可以看到，有不少人合力扛著或抱著這條體型巨大的蟒蛇，或許現場的民眾都將注意力放在舞台上的演唱會，沒有注意到現場竟有一條大蟒蛇，依然在唱唱跳跳。

不過，隨著影片流出，也引發不少民眾的熱議，有人痛批飼主是帶著寵物蟒蛇擠進場，就算蛇個性溫和但萬一有人嚇到跌倒，或是蛇受驚嚇，咬人導致受傷又該怎麼辦？也有人大罵這種飼主帶蛇到人多的地方，根本不顧別人感受。更有家中有寵物蛇的民眾指出：「蛇的感官很敏銳，尤其複雜的氣味和過高的溫度很容易讓它不安，帶蛇到這麼吵、這麼多人的環境，真的是虐蛇。」

對此，基隆市政府發言人呂謦煒表示，活動現場設有鷹眼裝置，隨時監控現場是否有脫序行為，在發現有民眾帶蟒蛇進場後，現場的行動派出所立即派員前往了解，該名民眾聲稱他所帶的是寵物蛇，後續該名男子也已離開現場，沒有對活動現場造成影響。

至於是否涉及虐待動物，基隆市動保所長陳柏廷表示，攜帶蛇至演唱會，易造成動物緊迫，觀感不佳，若造成蛇受到傷害，將依《動保法》規定裁處。陳柏廷指出，人潮擁擠的場所，不建議攜帶寵物入場，易造成動物緊張。