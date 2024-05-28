大陸古裝劇《慶餘年2》相隔5年播出，總播放量突破165億，寫下了亮眼成績。不過和第一季對比，有部分演員遭到替換。當中女星金晨因參加實境秀節目《花樣姐姐第二季》爆紅，取代韓玖諾演出「葉靈兒」一角，引發熱議。如今該劇播出後，她再因外型被拿出來討論，紛紛批評她的「整形臉」讓人出戲。

從網友分享的片段中，可見金晨的鼻子、下巴尖得不自然，嘴巴也有些歪斜，加上「葉靈兒」是個活潑、有義氣但卻有點莽撞的角色，但金晨五官太過鮮明，看起來較為犀利，因此許多觀眾都表示超出戲，更直言「金晨這張臉就不適合古裝劇」、「那臉尖的，真的出戲....非要演這部劇不可嗎」、「她讓這部劇大打折扣」。甚至還將她與韓玖諾做對比，認為金晨從外型到演技都不如對方。

網友指出，劇中金晨的鼻子、下巴尖得不自然。（圖／翻攝自微博）

有人甚至將第一季演出「葉靈兒」的韓玖諾（右）與她做對比。（圖／翻攝自微博）

其實金晨的外貌並非首次被網友拿來討論，過去她在抖音上分享的影片中，過細的鼻樑與不自然透光的鼻頭，讓她陷入整形疑雲，認為她醫美過了頭，還有人嘲諷她的鼻子都細到感覺不能呼吸了，一番話讓金晨再發出影片澄清並自嘲，「能呼吸，別操心啦。以後死亡角度我會盡量避開」。雖未正面回應整形傳聞，但高EQ的態度卻獲得不少好評。