入選籃球名人堂、50大巨星的NBA傳奇巨星比爾華頓，28日驚傳病逝，享年71歲。NBA總裁席爾佛稱讚比爾華頓是獨一無二的人。

1974年選秀會上拓荒者用狀元籤選中了比爾華頓，1977年帶領拓荒者在0比2落後劣勢下逆轉擊敗七六人，奪得生涯第一座總冠軍，獲選MVP。

1979年比爾華頓轉戰快艇，1985來到塞爾提克，1986年再嘗奪冠滋味。比爾華頓13年NBA生涯雖然場均13.3分、10.5籃板、3.4助攻、2.2阻攻的數據並沒有很出色，但他獲得1次例行賽MVP、2次總決賽MVP、1次年度最佳陣容、2次年度最佳防守陣容，是一位攻防兼備的全能球員。

席爾佛表示，比爾華頓是獨一無二的，作為名人堂成員，他重新定義了中鋒角色，他獨特的全面技能讓他在NBA賽場收穫了2個總冠軍、1次例行賽和1次總決賽MVP，他的一生充滿樂觀，分享他的智慧和溫暖。