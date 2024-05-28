台股不斷創高，今（28日）早盤一度大漲逾百點，最高約來到21917.93點，橫盤許久的晶圓代工二哥聯電股價也逼近58元價位。有網友分析，聯電股價上漲可能跟輝達董事長黃仁勳來台有關。

有網友以「聯電怎麼飛起來了？」為題發文，直指「這支扶不起的阿斗終於漲了，有八卦嗎？憑什麼啊？」引發許多網友討論。

其他網友紛紛表示，「黃仁勳來了全部沾光」、「半導體全噴，二哥怎麼能缺席」、「美國課大陸關稅吧，成熟製程只能找聯電做了」、「聯電的股東會紀念品都比其他有誠意」、「要股東會了，外資都有偷看答案，還會漲」。

聯電先前公布2024年4月自結合併營收197.41億元，較3月181.67億元成長8.67％、較去年同期184.61億元成長6.93％，回升至近16月高、改寫同期次高。累計前4月合併營收743.73億元，較去年同期726.7億元成長2.34％，續創同期次高。

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