看好健身市場蓬勃發展，台北美福大飯店斥資2000萬元，將原有400坪的健身空間擴增到600坪，於5月正式對外營運，招募活力健身會員。除了提供頂級寬敞的三溫暖休憩空間，更增設多樣專業器材的健身房，以及安排有氧、瑜珈等健身課程的多功能教室，加上可四季盡情暢游的戶外恆溫泳池，提供賓客在臺北的城囂喧擾中，尋得一處寧靜的健身空間。

位於飯店四樓的全新健身中心，邀請設計師重新規畫空間，大幅擴增健身空間，引進完善的健身設備，包括由多名體壇好手代言的Johnson健身AI魔鏡，專業師資隨時於線上提供多樣課程教學。另外還提供MATRIX飛輪機、跑步機、史密斯綜合訓練機等完整訓練器材，並提供能量飲品補充活力。

此外，增設二間多功能教室，聘請專業師資提供會員有氧及韻律課程，亦提供懶人沙發等舒心設備供冥想放空。另新增可眺望池畔的會員交誼廳，提供簡易輕食及飲品，讓會員可盡情放鬆，遠離城市的喧囂。

最受賓客喜愛的沐三溫暖，以傳統日式三溫暖流程為設計發想，打造寬敞冷熱水池、洗浴區、烤箱及蒸氣室，讓人輕鬆卸下一身疲憊，重拾能量。走出室內健身空間，露天的四季恆溫泳池長25公尺，池畔邊矗立雄偉的羅馬柱，不受氣溫影響可全年盡情暢游，專業泳訓課程亦可依會員需求提供。

美福活力健身中心除提供完善的軟硬體設施外，並提供多樣專屬禮遇。加入會員後無須另支付月費，若想帶家人一同健身可享6折優惠，並提供六小時免費停車。若運動後想品嘗美食，飯店餐飲消費可享8折優惠，想體驗卓越五星的客房設施，亦提供會員住房專屬優惠，會員生日當月還可享5吋生日蛋糕慶賀，多樣豐富的專屬禮遇，尊榮地開啟健身新生活。