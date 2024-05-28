藝人劉雨柔在2022年無預警宣布和職業格鬥選手黃育仁離婚，但之後因為不滿楊皓如拿她的婚姻消遣，兩人因而決裂。不過28日劉雨柔被週刊報導，說是之前上通告，發現來賓名單有楊皓如，當場發飆。不過劉雨柔立刻發文駁斥，強調「我們離開現場是嘻嘻哈哈的，也沒有什麼大發飆這回事兒。」

原先根據《鏡週刊》報導，劉雨柔接節目《同學來了》通告，到現場時才看到楊皓如在來賓名單內，氣到向節目工作人員理論。最後為了息事寧人，製作單位只好直接發通告費給劉雨柔，讓她不用錄影就離開。對此，劉雨柔經紀人回應，先前已說好不跟楊皓如同台，到了現場才發現有對方，便主動提出不參加這集錄影。離去前，劉雨柔沒拿通告費，但節目有補貼她車馬費。

劉雨柔駁斥報導。（圖／劉雨柔臉書）

而劉雨柔則透過臉書粉專還原來龍去脈，說這場錄影是1月12日的晚上，「請問何來的『不知情』這個說詞？我人都還沒走到梳化間，就被工作人員攔下來了」她也質問甚麼叫「『我領了通告費』才平息這場風波？」

劉雨柔不滿被週刊如此報導，要求對方拿出她領錢的發票或單據，更否認在錄影現場發脾氣，「我們離開現場是嘻嘻哈哈的，也沒有什麼大發飆這回事兒，現場一堆人證，真的不是你們說的算。」最後，她向週刊喊話：「還想看什麼截圖、對話？我通通都有留著。」認為用標題殺人這種行為，很落伍。稍早，楊皓如向本報回應，確實不會跟劉雨柔同台：「有這件事沒錯，我的立場不會再同台。那一集主題是要改造身邊另一半，難道她要跟班傑一起上嗎？」

楊皓如曾暗指劉雨柔在背後批評她。（圖／楊皓如臉書）

至於兩人恩怨，先從楊皓如2年前發文說，多年前已和某人將誤會解開，曾受邀參加對方的婚禮還給紅包，私下也相約聚會、見面時有說有笑，但對方還是在背後說她壞話，要網友給意見。其中，楊皓如回覆某網友時，調侃：「婚姻幸福方面我現在已經贏她很多了。」被認為講的就是劉雨柔。

劉雨柔酸楊皓如。（圖／劉雨柔臉書）

隔一日，劉雨柔就傳一張淚流滿面的自拍，槓上楊皓如：「拿別人的婚姻來調侃，不會顯得妳比較高尚，在別人傷口上撒鹽，來逃避自己犯過的錯誤⋯妳真的都是第一名！包括妳婚姻美滿也第一名。」更貼出和名模花花的截圖，直言：「我才後悔當初試圖說服花花原諒這個人，睜眼說瞎話，死到臨頭不肯認錯，還要合理化自己在節目上的行為。」從截圖上可知，劉雨柔說的正是楊皓如。恩怨過了兩年，雙方沒有再和解，視同陌路，劉雨柔更不願意與楊皓如同台，避免節外生枝。