日本熊本縣玉名市藏原隆浩市長與陳其邁市長，雙方就藝文及教育合作交換意見。（高市行國處提供）

日本熊本縣玉名市藏原隆浩市長（左五）一行與市府團隊合影。（高市行國處提供）

熊本縣玉名市將於7月13、14日舉辦第1屆玉名市國際藝術祭，玉名市長藏原隆浩27日親自訪高雄，邀請高雄市長陳其邁赴日參與盛會，雙方更熱情交換城市吉祥物高雄熊、玉名貓，氣氛熱絡，也針對文化表演、觀光溫泉及學生教育等合作議題交換意見，期待台日友誼更長久延續。

陳其邁首先歡迎藏原市長代表團蒞臨高雄，他提到，高雄市一直非常注重與日本在各領域的交流，疫情解封之後，去年台灣遊客到日本的人次是422萬人，是台灣人出國旅遊的第1名國家。

陳其邁說，熊本和高雄近期在台灣和日本媒體上更是經常被共同提起的城市，雙方情誼如同家人一般。巧合的是，拜會同一時間高雄市左營高中也回訪姊妹校玉名高校，進行雙邊文化及教育交流，更是高雄與熊本縣間友好交流的最佳證明。

藏原市長則分享指出，玉名市是熊本縣北邊的城市，有著豐富歷史人文。今年7月將舉辦的第1屆的玉名市國際藝術祭，透過日本台灣文化藝術交流會居中牽線，邀請高雄市音樂教育推廣協會暨新希望樂團參與演出，玉名市的表演團體也正加緊練習，希望7月能帶來完美的交流與演出。

藏原市長並力邀陳其邁和高雄市民能親自到日本參與盛會，期盼玉名市與高雄市能保持友好情誼，以藝術交流促進雙方良好互動。陳其邁則回應，玉名市國際藝術祭創造兩市青年以音樂會友、同台演出的機會，相信會將台日友好深根於學子心中。

會後陳其邁致贈藏原市長大漁旗，象徵海港文化的祈願祝賀之意，期盼藏原市長一行在高雄留下美好回憶，並預祝玉名市國際藝術祭圓滿、順利。藏原市長回贈玉名市傳統祭典服飾和玉名市吉祥物玉名貓玩偶，陳其邁也當場穿上合影留念，雙方熱情相約下次再見。