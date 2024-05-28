保時捷跑車將變價拍賣。（翻攝畫面）

士林地檢署偵辦知名環保工程公司傾倒廢油泥污染環境，違反費廢棄物清理法一案，查扣童姓負責人3輛名車，日前拍賣賓士車，但價值千萬的麥拉倫、保時捷跑車流標，行政執行署士林分署定6月4日二度拍賣，本次採不定底價，民眾自行出價競價，價高者經過士林地檢署承辦檢察官同意，即可成交，購得牌照尾數6666的跑車。

士林分署表示，6月4日上午10時30分士林分署將於一樓拍賣室先舉辦「123聯合拍賣會」上午場次，由士林地檢署與士林分署共同拍賣違法清運廢油泥業者所有麥拉倫跑車及保時捷房車等二部名車，採不定底價拍賣只有起標價，由民眾到場喊價競標，只要您出價最高且經士林地檢署同意，就有機會把名車開回家。

分署表示，士林地檢署因偵辦不法業者違法清運廢油泥案，查扣囑託士林分署變價業者及其負責人童姓被告所有之名車三部，其中賓士休旅車士林分署於今年1月23日以39萬元拍定，惟麥拉倫跑車及保時捷房車當日均因無人出價競標而流標。

分署表示，2016年出廠橙黃黑色麥拉倫570S Coupe跑車為羽量級「親民」入門超跑，另一部2011年出廠黑色保時捷PANAMERA TURBO房車擁有純正跑車的強悍性能與豪華房車的舒適性，不論開車上下班或是全家出遊都非常合適。

士林分署特別提醒，本次6月4日上午場「123聯合拍賣會」從當天上午10時開放登記，登記截止時間為上午10時30分，應買人憑身分證或相類之身分證明文件開始登記並繳交120萬元或20萬元不等之保證金，始得領取號碼牌進場競標。