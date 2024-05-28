迎接今年最後一個連續假期，雲朗觀光旗下雲品溫泉酒店、翰品酒店新莊、兆品酒店嘉義及品文旅礁溪規劃豐富的端午活動，期望與賓客一同度過美好的端午時光，端午節連假入住有機會可享用美味端粽，還能夠體驗趣味的端午應景活動。君品酒店首度對外販售由主廚精心設計的端午星級美粽，數量有限售完為止。翰品酒店高雄「粽香好味禮盒」，除紅麴風味赤肉粽外，今年推出兩款全新口味搶市。

端午連假期間翰品酒店新莊於早餐時段限量供應迷你鹹粽，與旅客一同慶端午。雲品溫泉酒店於6月8日至6月10日舉辦「趣味竹筏龍舟賽」活動，縮小版的竹筏龍舟競賽使用扇子搧動龍舟，優先抵達終點的組別可獲得復古小童玩乙份，而端午當天則推出限定活動「午時立蛋祈好運」，提供住客雞蛋、鴨蛋、鵪鶉蛋、鵝蛋、鴕鳥蛋等不同種蛋，前30名成功立蛋者，可獲得應景雞蛋造型雞蛋糕乙份。品文旅礁溪則於6月8日至6月9日舉行Switch划龍舟大賽，邀請所有龍舟電玩好手，在飯店裡大展身手一番，競賽中獲得前三名者，可獲得精美禮品乙份。

品文旅礁溪於6月8日至6月9日特別規劃應景的包粽活動，讓大小朋友一起體驗包粽的樂趣，並能享用獨一無二的自製端粽，每房住客可體驗一次，每日限量32組。兆品酒店嘉義於端午周末各別推出端粽涼扇及端午手提杯套DIY，讓入住的賓客發揮創意，打造出專屬的端午小物。

雲品溫泉酒店於端午連假接連辦理三場DIY活動，「毛線編粽娃娃」，帶領住客手作體驗毛線編織粽子娃娃。「otomata自動機龍舟」是雲品透過創意彩繪與動力學原理，自製出創意好玩的自動機龍舟。「竹筏龍舟」，結合永續及在地化，使用廢棄的床單作為船帆，同時運用南投在地特色以竹子做為主要材料，製作出最獨特的竹筏龍舟，作品完成後亦可參加竹筏龍舟大賽，互相較勁一下。

紅葉谷綠能溫泉園區為搶攻端午連假商機，也順勢於六月推出「夏日戲水趣」，不論平假日至水泉區遊玩，一律每人399元，在6月8日至6月9日更加碼祭出水泥手繪體驗，購買水泉門票，即可贈送11歲以下孩童免費體驗乙次。端午節後就是夏至，受君品Collection委託經營的「茹曦酒店Sunny Buffet」本季推出多道清爽開胃的越式佳餚，運用越式料理的精髓融合台灣在地的食材，設計出經典的越式吃到飽饗宴，來征服饕客的味蕾，菜色從沙拉、小點、主食到甜點共有10多道，全餐期在餐檯上無限供應，假日下午茶980元＋10％、平日午餐和晚餐1,080元＋10％、假日午餐和晚餐1,280元＋10％，快把握連假聚餐時間來品嘗盛夏必吃的越式美饌吧。

君品酒店首度開賣「海味御品粽香禮盒」，由主廚親自研發精選兩款甜鹹的端午星級美粽，分別為「XO醬海味粽」及「蓮子紫米粽」。「XO醬海味粽」主打海味珍饌，將糯米以XO醬手工烹製，特選鮑魚入粽，結合肥瘦相間五花肉，並加入鹹蛋黃、花菇、栗子與綠豆沙包裹於糯米飯中，米粒軟糯滋味香濃，充分享受色香味俱全的星級美味，餡料飽滿扎實，鮮美滋味在口中竄流。在甜粽方面，推出全素的「蓮子紫米粽」，以紫長糯米為主體，內餡用料豐富，以烏豆沙結合砂糖及椰醬，並加入蓮子，口感綿密滋味溫潤，共獻上6入與8入的4種禮盒組合，最低2,380元起，即可享用星級飯店頂級端粽。

翰品酒店高雄於端午期間推出「粽香好味禮盒」，每袋6入，售價為620元，集結了三大經典風味粽，有「山珍滑雞粽」、「紫米芋香甜粽」、「紅麴風味赤肉粽」。其中「紅麴風味赤肉粽」為飯店歷年熱賣款，內餡為五花肉搭配上蝦米、香菇，經過多時的蒸煮，使餡料與糯米軟爛鬆化，一口咬下香氣撲鼻，鹹香滋味讓人回味無窮。全新登場的「山珍滑雞粽」，粽米選用花東紅香米及白糯米，為了呈現食材的鮮甜原味，全程使用川燙熟成，再以獨家香蔥醬進行調味。香甜的「紫米芋香粽」，以八寶米糕、八寶芋泥作為發想，將黑糯米拌入酒漬桂圓及葡萄乾，佐以秘製焦糖調製而成，內餡包裹著特製的招牌芋泥餡加上糖漬蜜紅豆，口感香甜軟糯。禮袋以時尚牛仔單寧風布料打造，外層防水內層保冷保溫，實用又環保，「粽香好味禮盒」兼顧美學與美味，是端午送禮的最佳首選。