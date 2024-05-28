信義房屋天母西路店專案經理劉千堇畢業後因想挑戰自我加入信義房屋，入行後克服陌生開發心魔與眾多挫折，服務4年後鼓起勇氣歸零，2年的澳洲打工充電後，她更能換位思考理解客戶，專業服務深獲客戶信任，今年獲得台北市不動產仲介經紀商業同業公會頒發傑出不動產經紀人員獎項。

劉千堇畢業於台中教育大學文化創意產業設計與營運學系，畢業後評估自己的個性坐不住辦公室，想要挑戰高薪，因此想往業務職發展，也因小時候租房，一直很想要買一個自己的房子，對房屋有熱情，因此選擇當房屋仲介。

劉千堇回想，剛入行時，仍有被拒絕的心魔，要按電鈴、打電話陌生開發，在行動前都得反覆思考，沒有勇氣按下撥通鍵，所幸有店內學長姐、師傅一步步的耐心帶領，她也跨出舒適圈，了解「擔心的事情有百分之八十都不會發生」，實際上被拒絕的機率，小於一半。

雖說如此，房地產為高總價產品，許多消費者一輩子最多經手一兩次大型資產，因此對於交易的細節就更講就，房仲居中協調糾紛、客戶的情緒與焦慮，也更不簡單。

劉千堇表示，第一個成交的案子，是一對夫妻，看上一間總價1500萬內的公寓，順利成交後，交屋前看屋發現冷氣開著、浴室水龍頭也沒關，水都淹到浴室外，地板全毀，了解後才發現原屋主希望讓水費與電費流動，卻意外造成災害。

當時買方十分憤怒，當下傾瀉大量的負面情緒，劉千堇也因此受影響了多天，但她仍耐心、專業的陪著消費者處理，請廠商估價，請原屋主賠償地板的毀損，最後順利解決消費者的煩心事。

入行4年後，她的房仲生涯逐漸因為每天需處理許多客戶的負面情緒而感到疲乏，她決定將自己重新歸零，申請留職停薪至澳洲打工2年，2年期間，她遇到不同的人與價值觀，心態也變得寬廣，回國後遇上疫情無法出門，就接觸許多心理學書籍與課程，心態重新歸零後，學習轉換自己的思考邏輯，也就可以理解客戶為何生氣 ，也告訴自己「不要停留在情緒太久」，就事論事解決問題。

劉千堇表示，遇到問題時，店內的學長姐也都不吝分享經驗，若是有處理過類似的案例都會分享，協助她在處理事情更加多元、全面，此外，公司更有強大的法務、代書團隊可以協助處理客戶問題，上班的氛圍很有團隊合作的向心力，互相幫助。

未來的目標，劉千堇表示，除了持續挑戰千萬經紀人，也希望成為客戶專業的不動產經紀顧問，除了幫助客戶買到理想的房屋，也要站在客戶的角度去思考，全面性的替客戶分析利弊，客戶不一定要找她買賣，但若是在尋找理想家的過程中有什麼疑難雜症，她都樂於解惑，讓客戶充實更多相關知識，這才是自身存在的價值。