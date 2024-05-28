茶葉全球第2大出口，以及第4大生產國的斯里蘭卡，茶產業規模有13億美元左右，其中最著名的就是錫蘭茶（Ceylon Tea），有高達61.5萬民眾從事跟茶葉相關的工作，每年產量達2.5億公斤，其中95%都出口。

1972年之前叫做錫蘭的斯里蘭卡政府，下令採茶工的日薪從目前1,000斯里蘭卡盧比，調升為1,700盧比，約5.66美元。經計算後，當地茶葉製造業者聲稱，茶葉生產成本恐大增45%。

錫蘭種植者協會（PAoC）表示，因2022年外匯嚴重不足，斯里蘭卡長久以來的金融危機，也對茶產業造成重大影響，讓化學肥料、燃料以及電力成本大增4倍。

歷史悠久的PAoC抱怨，中央政府強硬加薪的行為不僅不公平，且也不能就這樣下去。因為，都沒有跟相關業者完全溝通好就開始實施。再者，也會讓斯里蘭卡出產的茶葉品質變差。斯里蘭卡的主要競爭對手，印度和肯亞的價格較低，但生產力較高。

斯里蘭卡勞工部26日宣布，當地茶產業必須從6月開始加薪，若有業者拒絕遵守此規定，企業或許會被政府接管。PAoC指出，加完員工薪水後，人事成本將多出350億盧比。

事實上，PAoC早已跟部分工會在協商加薪一事，勞資雙方已談判好幾個月的時間。工會的主張是加薪很重要，發生過金融危機的斯里蘭卡，在2023年就有四分之一的人口變成貧困戶，約550萬人上下。