台南市正副議長賄選案10名被告一審判決無罪後，台南地檢署補充理由28日正式提起上訴。對此，市議會民進黨團幹事長周嘉韋表達遺憾，但也尊重司法單位的權利；國民黨團發言人蔡育輝則強調，一定要上訴，沒上訴對不起社會大眾的期待。

周嘉韋表示，站在法律的角度，檢察官在偵查中，就使用包裹式的方式起訴10名當事人，並沒有仔細切割每個人的行為內容，更遑論提出相對應的證據，因此本案檢察官在起訴書中，對於行為交代不明確、證據提供不足夠，法院做出無罪判決理所當然。

針對檢察官提起上訴，周嘉韋也說，民進黨團表達遺憾，但尊重司法單位的權利；鑑於冗長的訴訟程序，對於當事人身心均帶來莫大的壓力，期許第二審法院審判速度可以更加緊湊，趕緊還給10位當事人應有的清白。

蔡育輝強調，一審無罪判決有違過去賄選的經驗，畢竟現今法官對賄選行為通常都採「從嚴主義」，對照前台南市議長李全教僅被認定透過他人對市議員參選人行求賄選，一審即重判徒刑4年，褫奪公權5年，此案顯然不符社會的期待，因此檢方一定要上訴，也期盼二審法院勿枉勿縱，有罪就判有罪，無罪也還被告清白。