立法院今（28日）四度續審國會改革法案，在野黨力拚三讀。即便行政院長卓榮泰喊話不希望民眾聚集，但仍有民眾在場外陳抗。資深媒體人趙少康對此在臉書指出，台灣的美國國會議員朋友們對激動的民進黨群眾一定大惑不解，他們至少會有4個問題要問總統賴清德，不知道賴要如何回答？

趙少康今在臉書拋出4個問題，第一，美國前總統川普是因為總統選輸了，惱羞成怒鼓動群眾攻進國會，賴清德是選贏了，卻鼓勵包圍國會的群眾，簡直是大異其趣；第二，美國國會本來就有調查權、聽證權、包括內閣閣員、聯邦重要職位、大使、大法官、聯邦法院法官、監管機構負責人、重要軍事負責人等重要人士的同意權，沒有這些權力，立法院怎麼有資格稱作國會？中華民國有什麼資格自稱是行政權被有效制衡（check&balance)的民主國家？

趙少康指出第三，被傳喚到美國國會作證，必須要宣誓絕對「說真話」，如果說謊欺騙國會議員要受嚴厲制裁，有什麼不對？第四，台灣的美國國會議員朋友們一定也很好奇，為什麼民進黨的國會議員要如此護航行政部門，行政部門到底給了他們多少利益？選民為什麼還要繼續支持護航行政機關的國會議員？