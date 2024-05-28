新北市一名空軍少校阿銘（化名）結婚12年，妻子卻發現他出軌彰化縣女警曉雲（化名），被抓包後曾簽下切結書，承諾不再與對方往來。不過才時隔一年，阿銘又被妻子發現他與曉雲進出旅館，憤而提起告訴，法院一審判賠30萬元。高等法院台中分院審理，認為妻子配偶權被嚴重侵害，因此改判二人須賠90萬元。

判決指出，2021年7月1日，阿銘攜同曉雲出遊，而妻子甚至目擊二人入住台中旅館，舉止親密無間。妻子忍無可忍，帶著徵信社人員在彩虹眷村的停車場堵人，雙方對峙一度長達5小時之久，直至警方抵達現場，經勸解才離去。

事發後，妻子以手上握有大量照片、對話紀錄要求丈夫與曉雲簽下200萬元賠償金的切結書、和解書，希望二人承諾互不再見，否則各自應賠償違約金予她。未料，2022年3月16日，張又抓包阿銘與曉雲到旅館開房，退房後前往餐廳用餐的路上一直十指緊扣，憤而對二人提起告訴。

「妻子說，如果不簽下和解書，就會讓事情透過新聞一直散播！」阿銘說，他是迫於情勢並顧全自身名譽，不得已簽署的和解書。對此，他進一步指出，與曉雲是高中同學，至今相識已有20年之久、感情深厚，至於妻子所提的牽手，僅因曉雲個性大方開朗，相較不拘泥小節，均屬好友之間的正常互動。

台中地院審理，審酌妻子為了維護配偶權益，要求二人簽署和解書、切結書屬正當權利，難認其施用脅迫手段，而阿銘與曉雲相約會面並駕車前往汽車旅館、餐廳用餐，甚至在馬路上雙手交握並肩行走的親密舉動，足以侵害妻子的配偶權，判賠30萬元。

案經二審仍維持原判決。高等法院台中分院審理，主張和解書僅限制阿銘、曉雲不正當交往行為，並未侵害曉雲的自由權，同時勘驗雙方LINE對話紀錄，發現多張性愛照片，甚至還互傳「小杰超級賣力的」、「小杰沒知覺了，還可以尿尿就好」等訊息，顯見二人已經發生性行為，衡酌妻子為此飽受痛苦與等情狀，改判李、邱應賠償90萬元為妥。