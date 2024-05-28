6屆「全台首學」課程博覽會將於6月5日登場。（曹婷婷攝）

台南市政府教育局透過「數位融入課中差異化教學」，讓不同程度的孩子都能在課堂中學習，不再有人是「教室裡的客人」，同時也是將於6月5日登場的第6屆「全台首學」課程博覽會主題一大亮點！

台南市長黃偉哲今天偕同教育局宣告全國教育界年度盛事，現場並由新南國小師生演示英語科課中差異化教學。授課教師陳聖其以精準的差異化教材設計，搭配線上學習平台，示範如何讓每個孩子在課堂上皆能依循各自學習起點及學習節奏完成學習任務。

黃偉哲表示，「全台首學課程博覽會」已成全國教育界年度盛事，今年特別以「落實課中差異化教學」為核心主題，透過教師授課中精準的適性化教學，讓每位學子在不同學習程度上有差異化程度的參與，不會有人被遺忘，提升學生基本學力，並回應家長期待。

教育局長鄭新輝指出，「全台首學」象徵著教育領航角色，今年課程博覽會以「讓每個孩子在每一堂課都有學習」為理念，以「數位融入課中差異化教學」為策略，邀請有經驗的專家教師，分享如何在課堂中善用數位學習輔助工具，讓每個孩子在課堂中有效學習並持續進步的經驗。

新南國小今天現場進行英語科課中差異化教學演示，陳聖其老師表示，「差異化教學」雖然在課前準備上需要更多心力，然而當不同程度孩子都能在課堂中有所學習，「不再有人是教室裡的客人」，更看不到打瞌睡這種情形，對師生雙方皆能產生莫大的成就感。

教育局表示，差異化教學全面落實於全市國中小，不論學習品質與成效都看得到，今年全台首學課程博覽會已於5月1日起在各國中小學辦理公開授課分享會，以及24場分區課中差異化教學工作坊。6月5日當天則有「課中差異化教學論壇」，呈現40所學校實施課中差異化教學成果，也安排38場亮點教師線上說課，共同為孩子學習激盪更多精彩的可能。