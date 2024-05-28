一朵朵的花椰菜，因取得容易及營養價值高，成為大人小孩喜愛的蔬菜之一。花椰菜分為綠花椰菜及白花椰菜，皆為十字花科蕓薹屬，2者除了顏色不同之外，口感及營養價值皆不同，亦是不同的蔬菜；且烹調及清洗方式也值得注意。

綠花椰菜又名青花菜、西蘭花、綠花菜、百加利，產季在10月至隔年5月，外觀是扁球形，花球較分散；營養價值豐富，有蛋白質、維生素C，纖維素、β-胡蘿蔔素，含量皆高於白花椰菜。

營養師馬鳳吟表示，烹調綠花椰菜要特別注意，有研究發現水煮超過5分鐘，蔬菜中的抗癌成分會流失20-30%，30分鐘達70%；用蒸的即使超過20分鐘，流失的營養仍少於其他烹煮方式，因此最好的烹調方式為蒸煮。

白花椰菜又名白花菜，產季為全年，外觀屬半球形，花球較密集；營養富含蛋白質、碳水化合物、纖維質、葉酸、維生素A、B1、B2及C等等，其中葉酸高於綠花椰菜。

除此之外，緊密的花瓣組成，往往成為昆蟲最佳的藏身之處，因此清洗花椰菜可遵循3步驟，從此吃得安心。

1、先浸泡：整顆花椰菜浸泡於流動的清水中，無需加入鹽、小蘇打粉等。

2、再沖水：持花梗使花球在下方，快速地上下進出水面，小蟲就會浮出來。

3、切小塊：切小塊便於清理小蟲，之後再清洗一遍。