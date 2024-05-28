苗栗縣政府28日舉行縣務會議，縣長鍾東錦有感於0403強震嚴重衝擊花蓮經濟和觀光產業，宣布推動「獎勵苗栗縣民遊花蓮補助可行方案」，原則上每人每晚補助500元、上限1000元，總經費500萬元用完為止，預定7月1日起實施，以加速帶動花蓮觀光產業復甦。方案通過後，苗栗將成為繼台中市與雲林縣之後，第3個獎勵赴花旅遊消費的縣市。

鍾東錦今天主持縣務會議，在裁指示事項時表示，0403的強震對花蓮地區的經濟和觀光產業衝擊甚大，期間苗栗、花蓮兩縣的縣政府和縣議會仍有密切聯繫，花蓮方面希望苗栗能夠提振當地的觀光旅遊並振興經濟。

鍾東錦說，據他了解其實有不少苗栗鄉親遷居花蓮，花蓮當地寺廟也與公館五穀宮、通霄白沙屯拱天宮也香火相連的情誼，兩縣市情誼甚篤；因此，除捐款賑災之外，鼓勵鄉親到花蓮旅遊消費，也有莫大助益。

鍾東錦已先請財政和主計單位籌措500萬元經費，會中並指示文化觀光局、社會處及民政處，研擬「獎勵苗栗縣民遊花蓮補助可行方案」，俾便事後辦理補助核銷事宜，以鼓勵鄉親踴躍到花蓮旅遊消費；方案中預定每人每晚補助500元，上限為2晚1000元，總經費用完為止。

鍾東錦指出，文觀局、社會處、民政處乃至於農業處等相關單位，可鼓勵各公私部門的機關團體，包括農漁會、寺廟相關單位，舉辦經建考察或自強活動時，踴躍前往花蓮，協助花蓮振興觀光產業，早日度過難關。業務單位正緊鑼密鼓研擬可行方案，訂定細部辦法，預定7月1日起實施。

縣府文化觀光局長林彥甫表示，台中市表態要以補助方式號召千團遊花蓮，雲林也預計編列300萬元補助款鼓勵民眾到花蓮旅遊，苗栗縣政府則籌措500萬元經費，以3天2夜的行程換算，可望為花蓮地區增加5000人次以上的人潮，帶動觀光旅遊產業發展。

另外，同樣與觀光旅遊有關的議題，據觀光署公布端午節3天連假前2天的訂房率，苗栗縣以83.91％再度傲視全國，縣長鍾東錦指示文觀、環保、農業及警察等局處，加強督導業管觀光景點、公廁等公共空間的安全、清潔及文通疏導工作，維持優質形象，讓苗栗成為觀光旅遊的首選城市。